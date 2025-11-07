Турэксперт Мкртчян счел нулевой вероятность полной отмены виз для России

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян назвал нулевой вероятность полной отмены виз для России. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам эксперта, такой сценарий маловероятен ввиду наличия закона о свободном перемещении по странам Европы. Тем не менее, ограничения коснутся продолжительности и частоты предоставления мультивиз.

«Если ранее, например, Италия легко выдавала пятилетние визы, то сейчас их практически не предоставляет», — пояснил специалист.

Он также напомнил, что некоторые государства, такие как Венгрия и Греция, вовсе отказались от оформления многократных въездных разрешений.