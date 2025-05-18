Раскрылся новый источник оружия Украины. Киев получит дроны, Leopard и Cerber
Бельгия предоставит Украине военную помощь на миллиард евро
Бельгия выделит Украине пакет военной помощи на сумму один миллиард евро. Об этом рассказал министр обороны республики Тео Франкен, его процитировала газета Tijd.
Большую часть вооружений бельгийская оборонная промышленность произведет сама. Это позволит стране реинвестировать те же средства в экономику, поддержав и занятость в важном секторе.
В рамках военного пакета Киев получит бронетехнику, морские и воздушные дроны, а также современное защитное снаряжение.
Среди заявленного — около ста бронированных машин скорой помощи, автомобили Unimog, пять беспилотных морских судов, а также 20 модернизированных зенитных комплексов Cerber.
Дополнительно Бельгия передаст один танк Leopard с обновленной башней для испытаний, свыше 16 тысяч единиц стрелкового вооружения и артиллерии, а также медицинское оборудование, системы обнаружения дронов и оборудование для защиты от химических и радиационных угроз.
Бельгия также вложит средства в обучение украинских техников по обслуживанию истребителей F-16. Параллельно планируется запуск производственной линии по выпуску 70-миллиметровых ракет на территории Украины в сотрудничестве с местными компаниями. В пакет также включено специализированное программное обеспечение.
Оружие для Украины производят не только в Бельгии. О запуске совместного предприятия такой направленности в январе сообщала Польша.