Раскрылся новый источник оружия Украины. Киев получит дроны, Leopard и Cerber

Бельгия выделит Украине пакет военной помощи на сумму один миллиард евро. Об этом рассказал министр обороны республики Тео Франкен, его процитировала газета Tijd .

Большую часть вооружений бельгийская оборонная промышленность произведет сама. Это позволит стране реинвестировать те же средства в экономику, поддержав и занятость в важном секторе.

В рамках военного пакета Киев получит бронетехнику, морские и воздушные дроны, а также современное защитное снаряжение.

Среди заявленного — около ста бронированных машин скорой помощи, автомобили Unimog, пять беспилотных морских судов, а также 20 модернизированных зенитных комплексов Cerber.

Дополнительно Бельгия передаст один танк Leopard с обновленной башней для испытаний, свыше 16 тысяч единиц стрелкового вооружения и артиллерии, а также медицинское оборудование, системы обнаружения дронов и оборудование для защиты от химических и радиационных угроз.

Бельгия также вложит средства в обучение украинских техников по обслуживанию истребителей F-16. Параллельно планируется запуск производственной линии по выпуску 70-миллиметровых ракет на территории Украины в сотрудничестве с местными компаниями. В пакет также включено специализированное программное обеспечение.

Оружие для Украины производят не только в Бельгии. О запуске совместного предприятия такой направленности в январе сообщала Польша.