Лидерам Евросоюза следовало бы сначала составить мирный план по урегулированию украинского конфликта, определившись со своей позицией, но они пока лишь имитируют готовность к диалогу с Россией. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью на ПМЭФ гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

По ее словам, европейцы пока не высказали ни одного разумного предложения, которое может лечь в основу переговоров по Украине. Их позиция постоянно меняется. Тот же канцлер Германии Фридрих Мерц сначала говорил, что Украину не примут в НАТО, а сейчас начались разговоры о ее принятии в альянс.

«Так вы с чем хотите приехать [на переговоры с Россией]? Это имитация с их стороны, имитация диалога. Вот имитация нам не нужна. Если серьезно, мы готовы к диалогу, но только понимая основу этих переговоров», — подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что европейцам до того, как назначить переговорщика с Россией по урегулированию конфликта на Украине, следует составить свой вариант мирного плана. Также определиться, возможны ли по нему компромиссы для достижения мирного соглашения. Пока этого нет.

Ранее Матвиенко заявила, что Германия получила под дых, когда ее не избрали в число непостоянных членов СБ ООН.