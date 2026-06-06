Матвиенко охарактеризовала неизбрание ФРГ в Совбез ООН как удар под дых

Германия получила удар под дых, когда ее не избрали в число непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую процитировал ТАСС .

Она призналась, что с улыбкой восприняла заявление немецкого МИД о том, что Россия якобы помешала стране избраться.

«Это такой был удар под дых Германии, как ведущей экономике Европы, ведущему спонсору наравне с Соединенными Штатами, НАТО», — подчеркнула Матвиенко.

Она призвала ФРГ «сделать домашнее задание», провести анализ и определить, что государство идет по ложному курсу. По ее словам, Германии следует изменить его.

Ранее Генассамблея ООН избрала на двухлетний срок четырех из пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности. Германию обошли в тайном голосовании Австрия и Португалия. Новые члены Совбеза ООН заменят Грецию, Данию, Пакистан, Панаму и Сомали в 2027 году.