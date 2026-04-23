Европа похолодела от милитаристских планов Германии

Песков: у многих европейцев бежит холодок по спине от военной стратегии ФРГ

У многих европейцев по спине бежит холодок, когда они читают о планах Германии создать самую сильную армию на континенте и новой военной стратегии страны. Об этом «Вестям» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Думаю, когда читают такие строки и узнают о планах европейцы, у многих холодок бежит по спине», — допустил пресс-секретарь президента России.

Ранее Германия официально утвердила новую военную стратегию, в рамках которой планирует до 2039 года создать самую мощную армию в Европе. В документе Россию обозначили как ключевую угрозу.

На этом фоне автозавод Volkswagen обсуждает частичный переход с выпуска машин на производство снарядов для систем противовоздушной обороны. Владельцы некоторых промышленных заводов начали также перепрофилировать линии в оборонный сектор, который обеспечивает государственное финансирование.