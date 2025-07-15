Европа отказалась возвращать детей с Украины родителям

Вывезенных с Украины в Европу детей отказываются возвращать их родителям. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская в Telegram-канале.

«Детей, вывезенных за границу, отказываются возвращать на Украину под предлогом обеспечения безопасности», — написала она.

По словам омбудсмена, в Евросоюзе опираются на локальные решения опекунских советов, которые часто имеют приоритет над судами Украины.

Колесник-Лавинская добавила, что в Германии и Польше вообще не признают украинские судебные решения о возврате. В этих странах ссылаются на то, что родители проживают в опасной зоне, а ребенок уже адаптировался в новой среде.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что в Россию с Украины вернулись 22 ребенка из 15 семей. Также 101 несовершеннолетний воссоединился с родителями или родственниками на Украине или в других странах.