Фурсенко рассказал, как Россию исключили из проектов ЦЕРН

Фурсенко: не хватило всего одного голоса, чтобы оставить Россию в проектах ЦЕРН

Зарубежные ученые выступали против исключения российских специалистов из проектов Европейской организации ядерных исследований. Однако решение было принято на уровне правительств и не хватило всего одного голоса, чтобы отменить его, рассказал РИА «Новости» помощник президента России Андрей Фурсенко.

«Решение было принято „под очень сильным давлением Украины“ <…> Ученые это очень хорошо понимают», — пояснил он.

По его словам, решение ЦЕРН не допускать российских ученых к своим проектам показывает, насколько политизирован мир науки в настоящее время. Фурсенко добавил, что об этом решении «должна жалеть мировая наука».

Официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье сообщил, что ЦЕРН прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией, начиная с 30 ноября текущего года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что решение ЦЕРН о приостановке сотрудничества с Россией политизировано и совершенно неприемлемо. Она подчеркнула, что военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.