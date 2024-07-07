Европа оказалась под прицелом из-за ракетной провокации США

После отправки американских ракет средней и меньшей дальности в ЕС на эту провокацию ответил президент России Владимир Путин. Теперь европейцам будет тревожнее жить, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

«В сентябре прошлого года США отправили две пусковые установки Mark70 в Данию. <…> Они входят в категорию ракет средней дальности. В ответ на это Путин сказал, что Россия оставляет за собой право начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности», — напомнил он.

По словам Риттера, теперь жителям Англии, Франции, Германии и Италии нужно поблагодарить США, поскольку отныне им «придется жить под такой угрозой».

Во время саммита ШОС Путин напомнил, что Россия вправе действовать зеркально при условии появления ракетных комплексов США в каком-либо регионе мира. По его словам, отечественные специалисты уже ведут опытно-конструкторские работы.