Россия может действовать зеркально при условии появления ракетных комплексов США в каком-либо регионе мира, заявил президент Владимир Путин. Так глава государства прокомментировал возможное развертывание ракет малой и средней дальности во время пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

Путин подчеркнул, что Россия считает себя вправе начать разработку и производство систем РСМД.

«Я говорил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора (ДРСМД — прим. ред.) и анонсированием того, что они приступают к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКР, разработки, а в будущем и производство», — указал президент.

По его словам, страна уже ведет опытно-конструкторские работы, и готова начинать производить такие системы.

«Мы уже, в принципе, дали соответствующие поручения промышленности», — добавил он.

В случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира, Путин пообещал симметричный ответ на действия Штатов.

«Я говорил о том, что мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в каком-то регионе мира», — указал глава государства.

При условии, если системы РСМД американского производства где-то появятся, подчеркнул он, Россия оставляет за собой право действовать зеркально.

«Все остается, как мы и говорили», — указал он.