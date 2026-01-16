«Европа не потянет „Орешник“». На Западе раскритиковали планы Макрона

MWM: Европа не создала бы аналог «Орешника» раньше середины 2030-х

Европа не смогла бы создать аналог российской ракеты «Орешник» в ближайшие годы. Об этом написал журнал Military Watch Magazine.

Обсуждение российского комплекса возникло на фоне заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости для Европы обзавестись подобным оружием.

«Учитывая опыт европейского оборонного сектора и значительные технологические препятствия, которые необходимо преодолеть, в ходе европейской программы вряд ли удастся создать ракету, сопоставимую с „Орешником“, до середины 2030-х годов, а в случае успеха ее стоимость, вероятно, будет в несколько раз выше стоимости российской», — отметили журналисты.

MWM подчеркнул, что у Европы до сих пор не появилось гиперзвуковых управляемых ракет, сравнимых с российскими системами. При этом для «Орешника» предъявлялись особенно высокие требования к точности, поскольку ракету могли выпускать и в неядерном варианте.

Кроме того, по данным журнала, на стороне России играет то, что она поддерживает постоянное серийное производство стратегических ракет в крупных объемах, тогда как европейские государства не выстроили сопоставимых производственных линий.

Ранее Макрон во время встречи с военнослужащими на авиабазе Истр во Франции заявил, что Европе потребовалось оружие, сопоставимое с «Орешником».