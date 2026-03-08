Европа понимает свою зависимость от США, поэтому не будет ссориться с президентом Дональдом Трампом. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он отметил, что европейским страна очень нужны поставки американского оружия еще на несколько лет. Так же ЕС выгодно, чтобы украинский конфликт продолжался еще минимум три года.

Ежегодно в Европе на десятки миллиардов растет капитализация немецких Rheinmetall, открываются предприятия, новые линии шведских и датских производителей, работают чешские и польские производители отдельных видов вооружений в попытке максимально расширить свою номенклатуру.

У американцев истошно выпрашиваются лицензии на производство тех видов вооружений. Европейцы понимают, насколько они зависимы от США.

«Поэтому Европа, как мы видим в риторике и Великобритании, и Франции, и Германии, не очень-то сильно позволяют себе высказываться в сторону Дональда Трампа. Они не хотят расстроить американцев», — добавил Мирошник.

Союзники США в Европе и Азии обеспокоены тем, что из-за войны с Ираном они могут оказаться без оружия, за которое уже заплатили миллиарды долларов.