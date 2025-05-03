Европа начала разработку нового истребителя из-за неуверенности в поставках F-35

Европейские союзники США по НАТО из-за неуверенности в поставках американского истребителя пятого поколения F-35 получили дополнительный стимул для разработки нового боевого самолета. Об этом сообщило издание Newsweek .

«Сомнения насчет передовых американских истребителей F-35 вызывают больший интерес к зарождающимся европейским программам создания самолетов шестого поколения в попытках дистанцировать континент от прихотей США», — отметили журналисты.

Они добавили, что у европейских членов НАТО теперь появился стимул вовлекаться в программы шестого поколения истребителей, возглавляемые странами Европы.

По данным авторов статьи, истребители шестого поколения могут постепенно поступать на вооружение стран Европы с середины 2030-х годов.

Ранее Германия решила разорвать контракт с США на покупку F-35 из-за «аварийной кнопки».