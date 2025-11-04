Европа начала размораживать активы российских инвесторов

Активы российских инвесторов теперь возможно разморозить в депозитариях ЕС без разрешения Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC). Об этом сообщил РИА «Новости» финансовый источник в Брюсселе.

В минувшие выходные стало известно, что бельгийский депозитарий Euroclear начал разблокировать активы российских инвесторов без лицензии OFAC для операций.

«Эта информация верна», — заявил собеседник издания.

Российские инвесторы получили возможность частично разморозить активы в ЕС при соблюдении новых условий и без привлечения американских органов.

Юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко сообщил, что известно уже о трех успешных случаях разблокировки в разных компаниях. Новый механизм согласовали с Euroclear около полутора месяцев назад. Теперь депозитарий не требует разрешения OFAC, если в транзакции не участвуют американские лица или финансовые институты.