Европа начала готовить военных к конфликту с Россией

Европейские военные начали подготовку к потенциальному конфликту с Россией, рассматривая прямые боевые столкновения. Об этом сообщила французская газета Le Figaro .

Анонимный французский офицер сообщил изданию, что каждому военнослужащему внушают, что риски эскалации для Франции значительны. Подобные настроения возникли у высокопоставленных военных по всей Европе.

Авторы статьи уточнили, что вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО оценивается как низкая. При этом не исключена возможность ограниченных боевых действий на территории одной из стран Запада или за их пределами. Кроме того, не исключается ведение так называемой «гибридной войны».

По данным газеты The Washington Post, Великобритания и Франция стали единственными европейскими державами, рассматривающих введение войск на Украину после прекращения боевых действий.

Несколько дней назад в Париже прошла встреча «коалиции желающих». Ее участники обсудили опасения европейских стран остаться без поддержки США в случае военного конфликта.