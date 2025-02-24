Европа испугалась одиночества? Зачем Макрон и Стармер хотят переубедить Трампа по теме Украины

Политолог Колчин заявил о слабости позиций Европы по Украине перед США

IMAGO/Alex Todd
Фото: IMAGO/Alex Todd/Global Look Press

Стремление президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера уговорить американского лидера Дональда Трампа отказаться от переговоров с Россией по Украине в обмен на обязательства по обеспечению в будущем безопасности страны — признак слабости позиций европейских государств. Об этом 360.ru заявил политолог Петр Колчин.

По его словам, дистанцирование позиций США, Великобритании и ЕС стало трещиной на единстве коллективного Запада. При этом заинтересованные в продолжении конфликта на Украине политики все еще пытаются продавить свою точку зрения, пуская в ход абстрактные гарантии и неточные заверения.

«Попытки Макрона и Стармера давить на США показывает на общую слабость позиций Великобританий и Франции, а также их опасения, что в одиночку они не смогут поддерживать Украину в перспективе», — сказал Колчин.

Политолог добавил, что Трампа в меньшей степени интересуют абстрактные идеи, которые не приносят Соединенным Штатам решающую выгоду.

Днем ранее Трамп выразил уверенность, что сделки по конфликту на Украине удастся достичь на текущей неделе.

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