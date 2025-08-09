Европа и Украина торгуются. Союзники соберутся перед саммитом России и США
Представители США, Европы и Украины соберутся в Британии для выработки позиции
Высокопоставленные чиновники США, Украины и некоторых стран Европы планируют в выходные собраться в Великобритании, чтобы выработать общую позицию перед предстоящим саммитом России и США на Аляске. Об этом сообщили источники Axios.
Союзники Украины обеспокоены, что президент США Дональд Трамп может согласиться с предложениями российского лидера Владимира Путина, не приняв во внимание позицию Киева и ЕС.
Идея о личной встрече возникла в ходе телефонного разговора в виде конференции, которая состоялась в пятницу. Это был уже третий подобный контакт за последние несколько дней, отметило издание.
Недоумение у союзников вызвал тот факт, что в пятницу Трамп не объявил о новых санкциях против стран, покупающих российскую нефть.
Источники агентства заявили, что спецпосланник США Стивен Уиткофф рассказал об условиях прекращения огня, которые выдвинул Путин. Якобы российский президент готов прекратить конфликт, если Украина уступит Луганскую и Донецкую народные республики, а также Крым.
«Мы сосредоточились на координации позиций, чтобы как можно скорее добиться устойчивого и справедливого мира для Украины. Мы готовы работать максимально продуктивно, чтобы спасти жизни и остановить боевые действия», — написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в X после разговора.