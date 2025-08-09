Европа и Украина торгуются. Союзники соберутся перед саммитом России и США

Представители США, Европы и Украины соберутся в Британии для выработки позиции

Высокопоставленные чиновники США, Украины и некоторых стран Европы планируют в выходные собраться в Великобритании, чтобы выработать общую позицию перед предстоящим саммитом России и США на Аляске. Об этом сообщили источники Axios .

Союзники Украины обеспокоены, что президент США Дональд Трамп может согласиться с предложениями российского лидера Владимира Путина, не приняв во внимание позицию Киева и ЕС.

Идея о личной встрече возникла в ходе телефонного разговора в виде конференции, которая состоялась в пятницу. Это был уже третий подобный контакт за последние несколько дней, отметило издание.

Недоумение у союзников вызвал тот факт, что в пятницу Трамп не объявил о новых санкциях против стран, покупающих российскую нефть.