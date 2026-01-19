Соединенные Штаты и Европа хотят ввести новые санкции против Ирана. Об этом сообщил посол исламской республики в России Казем Джалали в аналитической статье для ТАСС .

«В обмен на новые услуги этого печально известного агента (Израиля) Соединенные Штаты и Европа стремятся ввести новые санкции против иранского народа», — подчеркнул он.

Дипломат напомнил о словах канцлера Германии Фридриха Мерца, который во время операции Израиля против Ирана говорил о «грязной работе» еврейского государства.

С моральной точки зрения слова немецкого политика могут оказаться весьма поучительными, считает Джалали.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стал худшим местом для жизни из-за неэффективного управления, поэтому настало время для смены власти в республике.