Европа готовит армию дронов? В ЕС подсчитали, сколько БПЛА нужно на случай конфликта с Россией

Кубилюс: Евросоюзу нужно 3 млн БПЛА в год на случай возможного конфликта с РФ

У Евросоюза должно быть не менее трех миллионов БПЛА в год на случай гипотетического противостояния с Россией. Такое заявление сделал Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью на телеканале Sky News .

«Россия может хранить около пяти миллионов беспилотников, так что наши запасы должны быть больше, чтобы победить. Нам понадобится около трех миллионов дронов в год, если случится конфликт», — сказал чиновник.

Кубилюс добавил, что европейским странам также нужно сформировать команду дроноводов, а также инженеров и производителей, которые будут готовы увеличить производство при необходимости.

Несколько дней назад Великобритания и Украина объявили о запуске совместного оборонного производства. Соглашение об обмене боевыми технологиями будет направлено на рост производства БПЛА на Украине.