Резкий антироссийский курс и отказ от переговоров с Москвой привели политический класс европейских стран к ощутимой дезориентации. К такому мнению пришла газета Die Weltwoche .

По словам немецких журналистов, напряженность в отношениях между Россией и Германией только набирает обороты. Вместо прагматичных действий Германия и Евросоюз прибегают к риторике о западных ценностях, саботируя мирные усилия по Украине.

Седьмого мая глава Министерства иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль допустил, что федеральный канцлер Фридрих Мерц может позвонить президенту России Владимиру Путину. При этом Вадефуль не назвал возможные сроки звонка, отметив лишь, что глава правительства будет готов к такому шагу, если он станет необходимым и разумным.

Но уже 10 мая сам Мерц заявил, что Москва якобы представляет опасность для Европы. Такое положение дел свидетельствует, по мнению немецких аналитиков, о глубокой дезориентации берлинского политического класса.

Ранее Мерц заявил, что Европа самостоятельно определит, кто будет представлять ее в диалоге с Россией. Он подчеркнул, что для диалога необходимо взаимное желание сторон.