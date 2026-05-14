Мерц: Европа сама решит, кто будет вести диалог с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа самостоятельно определит, кто будет представлять ее в диалоге с Россией. Об этом сообщила газета The Guardian .

«Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой», — подчеркнул он.

Выступая в Ахене, Мерц заявил, что Европа хочет как можно скорее помочь завершить конфликт. Он подчеркнул, что для диалога необходимо взаимное желание сторон. Мерц также заявил, что «российские атаки противоречат» словам президента Владимира Путина о том, что «конфликт близится к концу».

Во время выступления канцлер затронул и роль Евросоюза в меняющемся мире. По его словам, Европа способна участвовать в формировании нового мирового порядка, основанного на правилах и нормах, а не на «праве сильного».

Путин 9 мая заявил, что считает Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком со стороны Европы для контактов с Россией. При этом он отметил, что посредник не должен выступать с резкими заявлениями в адрес Москвы.