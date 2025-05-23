«Европа будет разрушена». Меркель забила тревогу из-за мер против миграции

Проводимая правительством ФРГ политика по борьбе с нелегальной миграцией может разрушить Евросоюз. С таким заявлением выступила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщило издание Der Spiegel.

Политик раскритиковала меры, которые принимают действующие власти Германии. Среди них ужесточение погранконтроля.

«Мы можем увидеть разрушение Европы», — отметила она.

Бывший канцлер заявила, что не верит в окончательную победу над нелегальной миграцией на границах с Австрией и Польшей.

По мнению Меркель, ЕС должен уделить главное внимание защите внешних границ и найти общее решение. Иначе действия отдельных государств могут угрожать свободе передвижения внутри Европы.

Ранее новым министром ФРГ по вопросам миграции стала уроженка России Натали Павлик. Она начала свою политическую карьеру в Германии в 20 лет.