Экономист Караганов: Европа больше не может полагаться на США и впала в отчаяние

Европа сейчас находится в отчаянии, потому что не может больше существовать за счет других и полагаться на защиту США. Об этом заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

«Сейчас [европейцы] понимают, что „золотой век“ закончился и они находятся в отчаянии. Они понимают, что не могут жить на чужие деньги», — сказал он.

Эксперт заявил, что Европа потерпела полное фиаско во всех сферах — моральной, политической, экономической и прочих — и теперь движется к своему неизбежному упадку. Кроме того, европейские лидеры стали осознавать, что США больше не защитит их, потому что Штаты устали от ЕС.

Ранее профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро заявил, что страны ЕС скоро откажутся от помощи Украине. Трамп продолжит идти по вектору изоляционистской политики, где интересы Америки стоят на первом месте.