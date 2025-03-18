ЕС и Британия обсудят конфискацию замороженных российских активов 18 марта

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэммии и глава европейской дипломатии Кая Каллас 18 марта обсудят конфискацию замороженных российских активов. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Встреча состоится в Лондоне. В рамках мероприятия стороны обсудят украинский конфликт и усиление обороноспособности Европы. Лэмми и Каллас также поговорят о юридическом и финансовом основании для изъятия замороженных российских активов.

«Усилия Европы по усилению давления на Россию предпринимаются в преддверии очередного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Путиным во вторник. США настаивают на том, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня, которое, по словам Украины, она готова принять», — написали авторы материала.

Ранее сообщалось, что в предстоящем разговоре с Путиным Трамп собирается поднять вопрос территорий и контроля над АЭС. Также стороны уже ведут переговоры о разделении активов.