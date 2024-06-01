Еврокомиссия увидела угрозу в мессенджере Telegram

Власти Евросоюза изучат принцип работы Telegram в связи с большим количеством распространившихся фейков. Об этом Bloomberg заявила зампредседателя Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам европейских ценностей и прозрачности Вера Юрова.

Она назвала мессенджер проблемой, так как над сервисом нет контроля со стороны европейских властей. Если число пользователей платформы превысит отметку в 45 миллионов, она подпадет под закон ЕС о цифровых услугах, который устанавливает барьеры на распространение вредных и незаконных материалов в Сети. Создатели мессенджера сообщили, что им пользуются 42 миллиона человек, но в ЕК усомнились в этой цифре.

«В случае, если мы обнаружим, что это более 42 миллионов, нам придется глубоко изучить, как работает Telegram», — указала Юрова.

Еврокомиссар добавила, что Telegram получил большую популярность «в восточных странах — членах ЕС, где есть русскоязычное меньшинство».

Ранее с руководством мессенджера пытались связаться украинские власти. Первый заместитель главы нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль пожаловался, что Украина не может оштрафовать Telegram, потому что у нее нет официального контакта с владельцами платформы.