Еврокомиссия создала специальную группу на случай победы Трампа

FT: Еврокомиссия готовится к смену курса США по Украине в случае победы Трампа

Еврокомиссия создала специальную группу чиновников, которая будет готовиться к возвращению бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом и смене курса страны по Украине. Об этом сообщило издание Financial Times .

По его данным, в Европе опасаются, что Трамп прекратит поддержку Украины финансами и оружием. Кроме того, он может вывести США из состава НАТО и изменить положения устава альянса о коллективной обороне.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что выборы в США и их возможные итоги, особенно победа Трампа, представляют собой вызов и риски для страны.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, в свою очередь, усомнился, что Трамп сумеет значительно изменить политику США по Украине.