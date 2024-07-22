Если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах, то его могут подвергнуть давлению, которое помешает ему внести значительные изменения в политику США в отношении Украины. Об этом заявил радио Sputnik посол по особым поручениям МИД РФ, занимающийся вопросами преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он добавил, что даже если Трамп будет избран, конфликт в Украине вряд ли будет решен так, как он утверждает.

«Не стоит забывать, что украинский трек для американской политики — это актив, и этот актив пытались серьезно использовать на многих направлениях, под него выделялись огромные деньги», — отметил посол.

Поэтому сомнительно, что американцы готовы быстро пересмотреть этот курс. Давление на Трампа, даже если он захочет изменить подход к Украине, будет достаточно сильным. Учитывая, что в последние годы сложилось мнение о том, что там идет экзистенциальная война между Россией и Западом, решить эту проблему быстро, как предполагает Трамп, вряд ли реально, подчеркнул Мирошник.