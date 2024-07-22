Посол Мирошник усомнился, что США готовы изменить украинский трек даже при Трампе
Если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах, то его могут подвергнуть давлению, которое помешает ему внести значительные изменения в политику США в отношении Украины. Об этом заявил радио Sputnik посол по особым поручениям МИД РФ, занимающийся вопросами преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Он добавил, что даже если Трамп будет избран, конфликт в Украине вряд ли будет решен так, как он утверждает.
«Не стоит забывать, что украинский трек для американской политики — это актив, и этот актив пытались серьезно использовать на многих направлениях, под него выделялись огромные деньги», — отметил посол.
Поэтому сомнительно, что американцы готовы быстро пересмотреть этот курс. Давление на Трампа, даже если он захочет изменить подход к Украине, будет достаточно сильным. Учитывая, что в последние годы сложилось мнение о том, что там идет экзистенциальная война между Россией и Западом, решить эту проблему быстро, как предполагает Трамп, вряд ли реально, подчеркнул Мирошник.