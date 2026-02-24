Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций до октября 2027 года

Великобритания продлила срок действия лицензии, выводящей нефтепровод «Дружба» из-под санкционных ограничений, до 14 октября 2027 года. Об этом сказано в документе британского Минфина .

В уведомлении уточняется, что продление касается операций, связанных с трубопроводом. «Дружба» — крупнейшая система магистральных нефтепроводов, по которой российская нефть поступает в Центральную и Восточную Европу, включая Венгрию и Словакию.

Поставки по этому маршруту в обе страны прекратились 27 января. На этом фоне Украина предложила Евросоюзу альтернативу — использовать газопровод «Одесса — Броды» для прокачки нефти.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что киевский режим сознательно перекрыл прокачку по «Дружбе», чтобы взвинтить цены на бензин и ударить по бюджетам европейцев. Ту же позицию озвучил глава правительства Словакии Роберт Фицо. В ответ они остановили отправку дизеля Украине.