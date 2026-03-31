Еврокомиссия призвала страны ЕС экономить топливо

Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с призывом сдерживать рост потребления топлива на фоне возможных перебоев в мировой энергетике. Соответствующее обращение опубликовали на сайте Европейской комиссии.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен заявил, что, несмотря на сохраняющуюся стабильность поставок, Евросоюзу необходимо готовиться к потенциальным длительным сбоям в международной торговле энергоресурсами. Действовать нужно уже сейчас и координированно, чтобы защитить граждан и бизнес.

В письме министрам энергетики стран ЕС Еврокомиссия рекомендовала рассмотреть меры добровольной экономии топлива, особенно в транспортном секторе. Отдельно странам Евросоюза предложили воздерживаться от шагов, которые могут ограничить свободное движение нефтепродуктов или негативно повлиять на работу нефтеперерабатывающих предприятий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что европейцам предлагают «прогрессивную стратегию» экономии за их же деньги.