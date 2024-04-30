Еврокомиссия предупредила Европу о возможной блокировке TikTok | 360°

Мир 30 апреля 2024, 07:28 Еврокомиссия предупредила Европу о возможной блокировке TikTok Глава ЕК фон дер Ляйен не исключила блокировку TikTok Unsplash

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Социальную сеть TikTok могут заблокировать на территории стран, входящих в Евросоюз. Об этом на дебатах в Маастрихте заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщила газета Politico.

Модератор встречи напомнил, что Белый дом планирует запретить TikTok в США, если владеющая соцсетью китайская компания ByteDance не продаст ее. В ответ на это глава ЕК намекнула, что приложение может попасть под запрет и на территории Европы.

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«Это не исключено», — отметила она.

Фон дер Ляйен также рассказала, что в Еврокомиссии уже давно запретили устанавливать TikTok на рабочие смартфоны.

«Мы точно знаем об опасности TikTok», — заключила она.

Китайская соцсеть входит в пятерку лидирующих мировых приложений — по трафику TikTok обгоняют только Alphabet, Meta*, Netflix и Microsoft. По мнению политолога Юрия Светова, США могут использовать тему запрета сервиса в качестве повода для поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай.

*Корпорацию Meta признали экстремистской, запрещена в России.