Возможная блокировка TikTok в США: как это будет, последствия | 360°

Технологии 24 апреля 2024, 15:25 Тик-так, TikTok. Когда китайский сервис заблокируют в США и что его ждет Эксперт Мясоедов: TikTok пойдет на компромисс с Байденом, чтобы не потерять США Global Look Press

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Сколько всяческих неприятностей еще заложила палата представителей конгресса США, принявшая законопроекты о «национальной безопасности», — скоро собьемся со счета. Кроме финансирования Украины, Израиля и Тайваня, а также попыток своровать российские активы, в США нацелились на китайский TikTok. Что с популярной платформой хочет провернуть «самая свободная страна» мира, попытался понять 360.ru.

Как в США планируют заблокировать TikTok

Совсем недавно мы совместными усилиями выяснили, что «конфискация» российских активов — вовсе не конфискация в прямом смысле слова. С запретом TikTok ситуация пока складывается похожим образом: формулировку пожестче используют скорее ради красного словца.

Если китайская компания ByteDance не выполнит главное условие Штатов — не продаст свою долю в бизнесе в стране, — приложение TikTok пропадет из магазинов и перестанет подгружать обновления. Это приведет к накоплению ошибок и ограничению функционала TikTok у американцев, которые уже пользуются платформой, — по данным журнала Time, их число превысило 170 миллионов. Наличие приложения на устройствах в США не попадет под запрет.

Но, как подчеркнули в Time, все эти меры по ограничению приложения с короткими вертикальными видео ударят по главной его привлекательной черте — преимуществу на рынке.

РИА «Новости»

«На самом деле, TikTok невозможно полностью запретить. Но закон создаст огромное конкурентное преимущество для любого претендента», — рассказал исполнительный директор Института политики и исследований в области кибербезопасности Калифорнийского университета в Ирвайне Брайан Каннингем.

Кроме самого факта, что реально заблокировать TikTok не получится, стоит обратить внимание на другие особенности законопроекта, ожидающего одобрения американского сената, а затем — подписи президента Джо Байдена.

Изначально конгрессмены хотели дать пекинской ByteDance всего шесть месяцев с подписания закона на продажу доли. Теперь этот срок растянули до девяти месяцев с возможностью продления еще на три месяца, если Байдену докажут, что процесс продажи TikTok уже идет, просто надо утрясти кучу юридических тонкостей. То есть реальный шанс ограничить китайскую платформу появится не раньше 2025 года.

Чем грозит ограничение работы TikTok в США?

Тонкостей в случае продажи бизнеса у американских компаний будет ой как много. Несмотря ни на что, TikTok продолжает наращивать трафик, вырвавшись в апреле в пятерку сервисов по этому показателю, — впереди, по информации Variety, только Alphabet, Meta*, Netflix и Microsoft.

Вообще, в китайской соцсети прямо сейчас продвигается почти семь миллионов американских предприятий, которые потеряют большую и активную аудиторию, если доступ к приложению постепенно начнут ограничивать. Все это делает TikTok очень дорогостоящим активом — любой желающий приобрести соцсеть столкнется в первую очередь с американской антимонопольной службой. Такой гигантский кусок медиапирога кого угодно превратит в царя горы.

Китайский логотип TikTok / Global Look Press

Снизить стоимость TikTok можно с помощью отказа от покупки прав на использование главного сокровища ByteDance — алгоритма подбора контента. Именно об этом рассуждал, по данным Business Insider, Стив Мнучин, бывший министр финансов из администрации экс-президента США Дональда Трампа.

Но такой шаг, во-первых, не только снизит цену, но и лишит TikTok его преимуществ. Во-вторых, денег на подобную сделку у Мнучина все равно нет, надо привлекать инвесторов.

Согласится ли Китай продать TikTok?

Если думаете, что США озаботились «заземлением» или запретом китайского приложения только недавно, то напомним: детище ByteDance действует Вашингтону на нервы еще со времен все того же Трампа. Потопить его не удается, поэтому законопроект о TikTok и внесли в «неоспоримый» пакет по национальной безопасности.

В 2020 году федеральный суд поддержал трех создателей платформы в их иске против американских властей, утверждавших, что запрет Трампа идет против права на свободу выражения мнений, предусмотренную Первой поправкой.

В декабре прошлого года штат Монтана решил попробовать на полном серьезе запретить TikTok на своей территории. Но это решение федеральный суд в США объявил неконституционным — из-за нарушения все той же Первой поправки. Нет сомнений, что и в этот раз ByteDance будет использовать ту же линию обороны при защите своих интересов.

В беседе с 360.ru эксперт по кибербезопасности, директор и партнер «ИТ-резерв» Павел Мясоедов допустил, что ByteDance с высокой вероятностью пойдет на компромиссы со Штатами.

«Даже если в течение небольшого периода монетизация такой платформы будет ограничена на территории США. Любая социальная платформа так или иначе заинтересована хоть в каком-то виде остаться на рынке в США: нравится нам или нет, после Азии второй по важности рынок — это Америка», — пояснил он.

Мясоедов напомнил, что примерно так же TikTok поступил в России, где официального запрета на использование платформы нет.

TikTok в России существует. Просто не обновляется. Я подозреваю, что в США будет похожий сценарий. Павел Мясоедов

Политолог и журналист Юрий Светов добавил, что, возможно, госсекретарь США Энтони Блинкен, чей визит в Китай ожидается в обозримом будущем, может использовать тему TikTok для давления на Пекин — как в политическом, так и в техническом плане.

«Будут давить. Блинкен в КНР собирается давить на местное правительство по поводу поддержки России и конкуренции с США в некоторых отраслях. Появились сообщения, что поставки оборудования из Китая в Россию упали на полтора десятка процентов — это следствие американского давления», — подчеркнул Светов.

Global Look Press

Эксперт добавил, что Штатам, учившим весь белый свет принципам свободы слова и демократии, на деле очень хочется выстроить собственный вариант Великого китайского фаерволла для защиты населения от внешнего информационного влияния. Но пока сделать это нелегко.

«Им бы хотелось закрыться от китайцев и России. Наши информационные потоки США отсекли: газеты и журналы публиковать нельзя, сети блокируются, телевидение закрыто. И тут вдруг какие-то китайцы позволяют американцам пользоваться их разработками!» — подытожил Светов.