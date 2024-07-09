Еврокомиссия опровергла сообщения об «отчете» Орбана о визите в Китай

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не направлял Еврокомиссии отчеты о результатах переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и не предупреждал о визите в Пекин. Об этом заявил спикер ЕК Эрик Мамер, сообщила пресс-служба структуры.

Во время брифинга он подчеркнул, что Орбан не контактировал с представителями комиссии ни до, ни после своей поездки в Китай. Мамер добавил, что структура «не несет ответственности за имидж руководства» Совета Евросоюза.

Ранее газета «Европейская правда» сообщила, что Орбан прислал лидерам ЕС и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю письма о результатах его переговоров с президентом Владимиром Путиным. В документе венгерский премьер объяснил, что не высказывал в беседе с российским руководством никаких мнений и не выдвигал предложений от лица государств Европы.