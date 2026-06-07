Евродепутаты Фирмених и Шуленбург из «Союза Сары Вагенкнехт» отправились в РФ

Немецкие политики, депутаты Европарламента от блока «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург отправились в Москву на встречу с представителями власти и общества. Об этом сообщило издание Focus .

Они приняли приглашение Европейского института РАН, чтобы продолжить начатый в 2025 году диалог с российской стороной. Фирмених и Шуленбург встретятся с представителями Кремля, Госдумы и общественности.

«Мы считаем крайне необходимым установить новые форматы диалога гражданского общества с Россией, вместо того чтобы полагаться на дальнейшую эскалацию и экономическую войну, которая в первую очередь вредит ЕС и Германии», — заявил депутаты в совместном обращении.

Фирмених и Шуленбург приезжали в Москву в мае прошлого года на мероприятия в честь 80-летия Победы. Это не понравилось другим членам Европарламента, проводилось внутреннее расследование.