Депутаты Европарламента от правящей в Словакии партии Smer-SD бойкотировали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в Telegram-канале сообщил парламентарий Любош Блага.

«Представленная в Европейском парламенте партия Smer-SD приняла решение о бойкоте сегодняшней речи Владимира Зеленского», — сказал он.

Депутат выразил уверенность, что проводимая Зеленским против России политика ненависти гонит весь мир к ядерному конфликту. Он также назвал киевский режим авторитарными, раскритиковал преследование оппозиции на Украине и обвинил украинского лидера в массовой гибели людей.

«Я лучше включу „Мистера Бина“, когда мне захочется посмотреть хорошего комедианта», — добавил Блага.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Запад должен сократить поддержку Украины для прекращения конфликта.