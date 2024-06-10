Евродепутатом от Кипра избрали 24-летнего ютубера

Киприоты избрали депутатом в Европарламент независимого кандидата — 24-летнего ютубера Фидиаса Панайоту, который согласно экзит-поллами занял третье место. Это стало сюрпризом выборов, сообщила газеты Phileleftheros .

Киприоты выбирали шестерых евродепутатов, переизбрав троих и избрав тройку новых представителей. Сам ютубер признался, что до сих пор не может поверить в свою победу, отметив при этом, что вполне осознает масштаб возложенной на него ответственности.

По его словам, его соотечественники поверили в нового человека, поэтому он должен стать образцовым евродепутатом, чтобы «этот путь был открыт для других Фидиасов в будущем».

Ютубер заявил, что не станет присоединяться к какой-то политической группе, а попытается создать свою собственную из других независимых кандидатов. Официально итоги выборов пока еще не подвели. По предварительным расчетам, Панайоту получит от 15,8% до 18,2% голосов.

«Фидиас Панайоту стал большим сюрпризом сегодняшнего голосования», — говорится в публикации.

Издание отметило, что «феномен Фидиаса — кипрский», ему удалось переломить ситуацию, изменить карту выборов, «вызвать политическое землетрясение». Он использовал соцсети по максимуму, не владеет политической речью, не озвучивал политические позиции и цели, но получил голоса избирателей.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла обыски в здании Европарламента по делу о «влиянии России».