Евродепутат от итальянского оппозиционного «Движения 5 звезд» Данило Делла Валле на пленарном заседании Европарламента задался вопросом, когда Украина успела получить право наносить удары по объектам Евросоюза. Об этом сообщило РИА «Новости» , в распоряжении которого оказалась речь политика.

«Вы проигнорировали важную деталь: в случае с Констанцей украинский военно-морской флот признал, что уведомил румынские власти. Поэтому я спрашиваю вас: с каких это пор Украина имеет право наносить удары по коммерческим и гражданским целям на территории Европейского союза?» — спросил евродепутат.

Делла Валле добавил, что Брюссель играет с огнем. Недееспособному руководству ЕС пора набраться смелости и ответить, готово ли оно пожертвовать европейским суверенитетом.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пока лидеры ЕС будут прощать киевский режим за атаки по их территориям, теракты будут продолжаться, а люди — гибнуть.