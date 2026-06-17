Современные СМИ напрямую влияют на развитие международных конфликтов, когда размещают материалы с искажением реального положения дел. Об этом в интервью вице-президенту Global Fact-Checking Network Даниилу Бисслингеру в Москве заявил депутат немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Михаэль фон дер Шуленбург.

По его словам, информационный шум также мешает дипломатии. Парламентарий сравнил медиаконфликт с бабочкой, объяснив механизмы работы пропаганды.

«Пропаганда подобна крыльям большой бабочки: постоянно в движении, яркие, вызывают сильные эмоции. Но если сблизить, увидите, что узоры на крыльях с обеих сторон похожи. Чтобы разобраться в ситуации, пропаганду необходимо игнорировать. Нужно искать голову бабочки — проблему конфликта. Она маленькая и невзрачная, ее не видно за яркими крыльями», — сказал он.

Стороны сошлись во мнении, что проверка фактов и критическое отношение к новостной повестке — необходимые условия для перехода к диалогу между Россией и Германией.

Среди европейцев растет запрос на правду о происходящем в мире, несмотря на западную пропаганду, заявляла представитель МИД Мария Захарова.