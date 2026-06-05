Среди населения Европы растет запрос на объективную правду о происходящем в мире, несмотря на западную пропаганду. Это происходит в том числе потому, что жители европейских государств ощущают на себе снижение уровня комфорта, объяснила 360.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ПМЭФ-2026.

По ее словам, некоторые компании осознали, что больше не могут работать на территории Германии и Франции, исходя из совокупности факторов, и начали искать другие локации для ведения бизнеса.

«Это не просто философствование: дай посмотрим, что на другой стороне Луны, когда по западному телевидению показывают только одну ее сторону. Это запрос, который пришел, поскольку они оказались вне зоны комфорта. Почему-то стало меньше горячей воды, почему-то товары стали дороже», — сказала Захарова.

Вдруг все начали понимать, что их обманывали, когда предлагали отказаться от российских ресурсов. Потому что это и есть истинная причина их нынешнего критического состояния.

Захарова отметила, что Европе не удалось заменить российских туристов американскими, не получилось подобрать и другие полноценные источники производственных мощностей, ресурсной базы, инвестиций.

Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере спорте. Поначалу модель с недопущением российских спортсменов до международных соревнований устраивала тех, кто привел ее в действие. Но со временем стало ясно, что результаты плачевные.

«С одной стороны, за несколько лет деградирует мировой спорт, требующий новых достижений, новых планок и талантливых спортсменов, сочетающих дар с трудом. С другой — какой огромный рынок они потеряли: сбыт продукции в виде трансляций, продажа билетов, заполняемость отелей, спонсорство», — пояснила Захарова.

Столкнувшись с последствиями, на Западе начали пересматривать позиции. Отсюда — решение о возвращении российских атлетов на мировую спортивную арену.

«Потому что, как все помнят, мы сказали об этом заранее: no Russia — no games», — заключила собеседница 360.ru.