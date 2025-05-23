Еврейская община Молдавии подготовила иск из-за скандального учебника истории

Еврейская община Молдавии готовит иск в суд, если власти республики откажутся изъять и пересмотреть скандальный учебник истории, в котором замалчиваются прямые факты сотрудничества руководства Румынии с нацистской Германией, в том числе в холокосте. Об этом в беседе с ТАСС сообщили представители общины.

«Еврейская община Молдовы проинформировала международных партнеров в стране и за рубежом о текущей ситуации. В случае отказа Министерства образования и науки изъять и пересмотреть учебник согласно рекомендациям международных институтов и положениям национального законодательства последует иск в суд», — пригрозили в общине.

Там же обратили внимание на то, что в книге приводятся общие фразы, приуменьшающие роль Румынии в качестве союзника Третьего рейха и скрывающие истинную жестокость происходивших событий, а задания подталкивают учеников к поиску положительных сторон фашистских организаций.

Несколько лет назад пенсионер из Румынии назвал Адольфа Гитлера своим крестным отцом. Мужчина уверял, что диктатор в 1941 году держал его на руках.