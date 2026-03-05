Эвакуированные из Баку россияне доехали до Махачкалы

Летевших в Дубай российских туристов эвакуировали из Азербайджана в Махачкалу на автобусе. Об этом 360.ru рассказал один из пассажиров.

Он уточнил, что путешественники в ближайшее время отправятся из Дагестана в Москву на самолете.

«Как я понимаю, часть летит на рейсе, который задержали до 20:40, у нас в 21:40, пока без задержек. Часть осталась тут на день», — отметил турист.

Всего из Баку вывезли группу примерно из 50 человек.

На фоне эскалации на Ближнем Востоке планируется также эвакуация россиян из ОАЭ. Застрявшая в Абу-Даби жительница Архангельска Ирэн в беседе с 360.ru сообщила, что вывозить планируют в первую очередь детей, женщин и стариков. Она подчеркнула, что должна была вылететь в Россию 6 марта, но ее рейс отменили.

«В списки внесли на эвакуацию. Представитель авиакомпании сказал, что все полетят в Москву. Не важно, куда были билеты», — добавила путешественница.

Обстановка в Абу-Даби остается спокойной, но туристы находятся в сильном стрессе.

«У подруги сегодня сильнейшая паническая атака была», — заключила Ирэн.

Ранее в Абу-Даби застряла группа учащихся московской школы. Подростки приехали в ОАЭ на языковые курсы 21 февраля и не могут попасть в Россию из-за закрытого неба.