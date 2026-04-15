Эвакуация российских специалистов с АЭС «Бушер» в Иране завершилась

Российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС «Бушер», вывезли из Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Генерального консульства в Исфахане.

Многодневная операция по эвакуации завершилась утром 15 апреля. Всего с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке из Исламской Республики вывезли 632 человека, в том числе граждан Белоруссии, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Казахстана и Украины, семьи дипломатов и моряков контейнеровоза MSC Aries и танкера MT ADARA.

Генконсульство поблагодарило иранских партнеров, которые помогли россиянам и иностранцам быстро и безопасно вернуться домой. Также дипломаты выразили уверенность, что строительство АЭС «Бушер» продолжится.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев рассказал, что на объекте остались 20 сотрудников госкорпорации. В их число вошли руководитель филиала, его заместители, работники блока безопасности и технические инженеры.