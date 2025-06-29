«Это все-таки антихрист». Симоньян объяснила атаки на религию в Армении

Главред RT Симоньян: Антихрист начал свои атаки на религию с Армении

Антихрист начал расправляться с религией с Армении. Такое заявление сделала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» .

Она напомнила, что Армения была первой в мире, кто принял христианство как государственную религию.

«Наверное, раз они первые начали, то с них антихрист и начинает расправляться с религией», — предположила журналистка.

По ее словам, сейчас народ республики страдает от «собственного армянского выродка», а не от тех, кто унижал его тысячелетиями. Невозможно поверить в то, что просто так развивается человеческая история, полная войн и уничтожений, отметила Симоньян.

«Это все-таки уже что-то над человеческим, это все-таки антихрист», — добавила она.

В Армении разгорелся конфликт между церковью и властями. На этой неделе в республике арестовали предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна, его обвинили в призывах к насильственному захвату власти.