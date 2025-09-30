«Это все равно война». Туск высказался о конфликте с Россией

Европа может столкнуться с новым типом войны, если втянется в конфликт с Россией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления на открытии форума по безопасности. Запись выступления опубликовали на YouTube-канале .

«Мы этого не хотели, это иногда странно (осознавать — прим. ред.), что это война нового типа, но это все равно война», — заявил Туск.

По словам польского премьера, важно заставить западное сообщество осознать, что это война. И если Запад проиграет ее, то последствия затронут и будущие поколения по всей Европе, в США и по всему миру. Туск выразил недовольство тем, что часть европейцев не считает нужным вмешиваться в происходящее на Украине.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предположил, что конфликт на Украине может завершиться по сценарию Первой мировой войны. Тогда боевые действия остановились в тот момент, когда одна из сторон полностью исчерпала ресурсы для продолжения войны.