«Это все чушь». Трамп резко ответил на слова Лаврова о нелегитимности Зеленского

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Как отмечал Лавров, президент России Владимир Путин готов встречаться с главой киевского режима, но не подписывать с ним юридические документы. Согласно украинской конституции Зеленский не является легитимным лицом.

Сегодня в Белом доме прошло заседание кабмина, и журналисты попросили спецпосланника президента США Стива Уиткоффа прокомментировать слова российского дипломата. Только им ответил сам Трамп.

«Стив мог бы ответить, но я могу также ответить. Неважно, что они говорят. Все позируют. Это все чушь», — заявил американский лидер.

После этого Трамп поинтересовался у Уиткоффа, как бы он ответил. Спецпосланник согласился со словами главы Белого дома.

Ранее Трамп заявил о готовности США к экономической войне с Россией, если украинский конфликт не будет урегулирован.