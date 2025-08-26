Трамп заявил о готовности США к экономической войне с Россией

США готовы к экономической войне с Россией в случае отсутствия урегулирования на Украине, но третьей мировой не будет. Об этом заявил президент Дональд Трамп на заседании в Белом доме. Цитату привел ТАСС.

«И это не будет мировая война, но это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой для России, я не хочу этого», — сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что если его не устроит темп украинского урегулирования, то он рассматривает «серьезные» меры. К тому же, санкции и таможенные пошлины могут ввести не только против России, но и Украины.

Ране Трамп назвал визит российского президента Владимира Путина на Аляску свидетельством его стремления добиться урегулирования украинского кризиса. Глава Белого дома думал, что конфликт на Украине сможет решить легче, однако на деле все оказалось по-другому.