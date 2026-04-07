США прекрасно знают о попытках украинских спецслужб оказать влияние на итоги выборов в других странах. С таким заявлением на совместной пресс-конференции с премьер-министром Виктором Орбаном выступил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. Запись прямой трансляции доступна на сайте C-Span .

Говоря о вмешательстве в подготовку парламентских выборов со стороны украинских спецслужб, Орбан подчеркнул, что иностранные агенты даже не скрывают своего поведения.

«Нам, безусловно, известно, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытались повлиять на исход выборов в Америке и Венгрии. Это просто в их стиле», — ответил Вэнс.

Он добавил, что худшим примером вмешательства в голосование стало поведение Еврокомиссии, которая прямо начала давить на венгерских избирателей из-за своего недовольства главой правительства.

«Бюрократы в Брюсселе попытались уничтожить экономику Венгрии, сделать ее зависимой от энергетических поставок, попытались поднять цены для венгерских потребителей. И все это только потому, что они не любят этого парня», — сказал Вэнс, показав на Орбана.

В конце марта премьер-министр Венгрии рассказал о задержании завербованного украинскими спецслужбами специалиста по информационным технологиям. Он подчеркнул, что диверсанта вычислили сотрудники контрразведки. Политик добавил, что в ходе допроса задержанный дал признательные показания и сообщил, что получил задание работать в пользу оппозиционных партий на парламентских выборах.

Голосование на выборах в парламент Венгрии пройдет в ближайшее воскресенье, 12 апреля. Перед его проведением Евросоюз объявил о заморозке подготовленного для страны кредита по оборонной программе на 16 миллиардов евро.