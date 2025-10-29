«Это ребячество». Карлсон резко высказался о принадлежности Крыма
Карлсон: Запад показывает неадекватность, утверждая, что Крым в составе Украины
Политики на Западе демонстрируют неадекватность, заявляя, что Крым по-прежнему находится в составе Украины. Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон в интервью RTVI US на YouTube.
«Запад делает вид, что Крым сейчас находится в составе Украины. Они хотят вернуть Крым. Это ребячество. Я не могу с этим согласиться. Это слишком глупо и слишком безрассудно», — заявил Карлсон.
На Западе часто звучат ничем не подкрепленные заявления, что экономика России скоро обрушится. Их делают лишь для того, чтобы Европа и США продолжали поддерживать Украину, отметил журналист.
Украинские власти могут заселить страну мигрантами из стран третьего мира, заявил Карлсон. В стране исчезла значительная часть мужского населения. По словам журналиста, Украина уже уничтожена и вскоре перестанет существовать.