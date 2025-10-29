Политики на Западе демонстрируют неадекватность, заявляя, что Крым по-прежнему находится в составе Украины. Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон в интервью RTVI US на YouTube.

«Запад делает вид, что Крым сейчас находится в составе Украины. Они хотят вернуть Крым. Это ребячество. Я не могу с этим согласиться. Это слишком глупо и слишком безрассудно», — заявил Карлсон.

На Западе часто звучат ничем не подкрепленные заявления, что экономика России скоро обрушится. Их делают лишь для того, чтобы Европа и США продолжали поддерживать Украину, отметил журналист.

Украинские власти могут заселить страну мигрантами из стран третьего мира, заявил Карлсон. В стране исчезла значительная часть мужского населения. По словам журналиста, Украина уже уничтожена и вскоре перестанет существовать.