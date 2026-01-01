Аналитик Бо: политики подгоняют факты о России под свое мнение, что вредит ЕС

Политики и аналитики в Евросоюзе лгали о возможностях России, значительно принижая их. Они проявили себя некомпетентными специалистами, заявил экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала .

Он напомнил, что последние четыре года европейские политики утверждали, что у России закончились танки, а ракет осталось только на месяц. Они говорили, что русские солдаты не умеют воевать и дезертируют, хотя ситуация на поле боя прямо противоположная. Этот факт признало и военное руководство в Киеве.

Бо считает, что политики и аналитики ЕС только зазря получают зарплаты, в чем и заключается проблема европейцев.

«Это просто позор, что у нас есть люди, которым мы платим за то, чтобы они принимали решения, оценивали ситуацию, а вместо того чтобы делать профессиональные выводы и основывать решения на реальных фактах, они подгоняют факты под свое мнение», — резюмировал он.

Ранее Бо заявил, что главная угроза ЕС — некомпетентные политики, а не Россия, Китай или Иран. Отсутствие сильного руководства, способного объективно оценивать ситуацию, вредит Европе.