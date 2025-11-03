«Это проблема Европы». Орешкин оценил отказ ЕС от покупки российских энергоресурсов

Россия не ориентируется на решения Евросоюза по импорту российских энергоресурсов, а смотрит на весь рынок в целом и перенаправляет экспорт в страны, которые имеют большие перспективы. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Он пояснил, что сейчас активный экономический рост начался в странах Восточной и Южной Азии, на Ближнем Востоке, в государствах Африки и Латинской Америки. Именно поэтому Россия наращивает объемы поставок туда.

«Что делает Европа — это проблема Европы, потому что мы знаем о последствиях тех решений, которые они принимали в предыдущие годы. <...> Мы не смотрим на решения Европы, а наблюдаем за рынками и их развитием», — заявил Орешкин.

Заместитель руководителя администрации президента России добавил, что рынок Евросоюза вошел в стадию экономической стагнации, поэтому объемы энергопотребления сократятся. Ему на смену придут растущие рынки государств Глобального Юга.

Председатель правления и совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, комментируя планы Евросоюза отказаться от закупки российского сжиженного природного газа к 2027 году, спрогнозировал рост цен на энергоноситель. Он подчеркнул, что доля России в мировом производстве СПГ составляет 10% и исключить такой объем из мирового экспорта невозможно, поэтому основные поставки перейдут на другие рынки.