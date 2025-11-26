Лавров заявил о позорной явке с повинной ООН по делу о Буче

Организация Объединенных Наций продемонстрировала свою предвзятость, отказавшись предоставить России информацию по событиям в Буче весной 2022 года. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для YouTube-канала ассоциации «Франко-Российский Диалог».

Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что ежегодно обращается к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с запросом о списке погибших в Буче, тела которых продемонстрировали по телеканалу «Би-Би-Си». Однако, в управлении верховного комиссара ООН по правам человека отказываются раскрывать данные, сославшись на конфиденциальность.

«Скрывать имена тех, чьи трупы уже использовали для провокации, — это явка с повинной», — заявил Лавров.

Он назвал действия организации позором, указав на избирательный подход к публикации фактов. Министр подчеркнул, что в ООН публикуют любые сведения, когда это соответствует их интересам. В связи с этим, отказ в предоставлении информации по Буче он расценил как доказательство двойных стандартов.

«Это позорище для Организации, которая опубликует любые факты, когда ей это нужно», — подчеркнул министр.

Ранее в антироссийскую резолюцию ООН по Украине потребовали внести изменения. США хотят добиться исключения некоторых положений в документе.