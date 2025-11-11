В антироссийскую резолюцию ООН по Украине потребовали внести изменения. США хотят добиться исключения некоторых положений в документе, сообщила газета Kyiv Post со ссылкой на источники.

В Белом доме считают, что резолюция не должна содержать положения, которые подтверждают «территориальную целостность» Украины. Осуждение присоединение Россией Крыма и других территорий американцы тоже сочли лишним.

Западные союзники киевского режима, указали журналисты, боятся, что международному консенсусу по вопросу военного конфликта придет конец. Неназванный собеседник газеты заявил, что таким образом Соединенные Штаты дали России понять, что перестали быть ведущим игроком в защите порядка в мире.

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что на Западе поняли невозможность нанести стране поражение при помощи Украины, если она будет только инструментом. В США, по его словам, действительно хотят завершить конфликт, но не понимают всей его глубины.